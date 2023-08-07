Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Жителя Дно арестовали на 13 суток за избиение бабушки

Жителя Дно арестовали на 13 суток за избиение собственной бабушки. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В ходе конфликта житель Дно, находясь в нетрезвом состоянии, избил свою 87-летнюю бабушку. Мужчина ударил пенсионерку кулаком по лицу и несколько раз ударил её ногами по телу.

В судебном заседании внук свою вину не признал, а также отрицал факт нанесения побоев бабушке.

Однако доводы о его непричастности к нанесению побоев были полностью опровергнуты собранными по делу доказательствами.

Кроме того, мужчина уже неоднократно привлекался к административной ответственности.

Суд признал его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьёй 6.1.1 КоАП РФ (нанесение побоев, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК РФ), и назначил ему наказание в виде административного ареста на 13 суток.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 августа 2023

20 человек заблудились в лесах Псковской области в этом году

07 августа 2023

В Псковской области задержали россиянина по подозрению в госизмене

07 августа 2023

Трёх нетрезвых водителей-рецидивистов задержали псковские полицейские за выходные

07 августа 2023

Семь пожаров ликвидировали в Псковской области за двое суток

07 августа 2023

50-летняя женщина пыталась обокрасть гипермаркет в Пскове

06 августа 2023

Велосипедист пострадал в ДТП в Новоржевском районе

06 августа 2023

Пропавшую пенсионерку ищут в Псковской области

06 августа 2023

Псковичка потеряла 20 тысяч рублей из-за фейкового брата


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...