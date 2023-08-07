Жителя Дно арестовали на 13 суток за избиение бабушки

12:16, 07 августа 2023, ПАИ

Жителя Дно арестовали на 13 суток за избиение собственной бабушки. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В ходе конфликта житель Дно, находясь в нетрезвом состоянии, избил свою 87-летнюю бабушку. Мужчина ударил пенсионерку кулаком по лицу и несколько раз ударил её ногами по телу.

В судебном заседании внук свою вину не признал, а также отрицал факт нанесения побоев бабушке.

Однако доводы о его непричастности к нанесению побоев были полностью опровергнуты собранными по делу доказательствами.

Кроме того, мужчина уже неоднократно привлекался к административной ответственности.

Суд признал его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьёй 6.1.1 КоАП РФ (нанесение побоев, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК РФ), и назначил ему наказание в виде административного ареста на 13 суток.