Более семи тысяч петербуржцев бесплатно настроили смартфоны в отделениях Сбера

11:38, 07 августа 2023, ПАИ

Более семи тысяч петербуржцев уже воспользовались услугой по бесплатной настройке смартфона в отделениях Сбера. Об этом рассказали участникам нового туристического проекта «Путешествуй со Сбером», стартовавшего в Санкт-Петербурге 5 августа. В нём принимают участие 20 журналистов из федеральных и региональных СМИ и тревел-блогеры. Всего за неделю им предстоит преодолеть маршрут общей протяжённостью 3 600 километров на автомобилях маркетплейса Fresh Auto по трём главным летним федеральным трассам страны: «Нева», «Дон» и «Таврида». Об этом ПАИ сообщили в финансовом учреждении.

С июня этого года во всех отделениях Сбера в Санкт-Петербурге клиенты могут подключить определитель входящих нежелательных звонков, установить сертификаты НУЦ Минцифры России, необходимые для надёжного и защищённого подключения к любым сайтам и сервисам Сбера, получить консультацию по установке магазина приложений для Android. Услуга бесплатная.

«В путешествиях важно оставаться на связи с банком и иметь доступ к порталам государственных услуг, так как может потребоваться сделать срочный перевод, заблокировать потерянную карту или воспользоваться полисом ОМС. Для тех, у кого возникают сложности с установкой таких приложений на телефон, Сбер предлагает бесплатную услугу по настройке смартфона. И сегодня специально для тревел-блогеров и журналистов – участников проекта «Путешествуй со Сбером» – мы продемонстрировали, как сотрудники отделения оказывают клиентам техническую и консультационную помощь по настройке телефона», – отметил управляющий отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу Алексей Ушенин.