Более 50 петербургских компаний общественного питания присоединилось к сервису СберЧаевые

12:47, 07 августа 2023, ПАИ

Принимать чаевые через сервис Сбера уже могут более 50 компаний общественного питания Санкт-Петербурга. Средняя сумма от посетителей этих точек составляет порядка 350 рублей. Об этом первыми узнали участники нового туристического проекта «Путешествуй со Сбером», стартовавшего в Санкт-Петербурге 5 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Сбера.

В мероприятии принимают участие 20 журналистов из федеральных и региональных СМИ и тревел-блогеры. Всего за неделю им предстоит преодолеть маршрут общей протяжённостью 3 600 километров на автомобилях маркетплейса Fresh Auto по трём главным летним федеральным трассам страны: «Нева», «Дон» и «Таврида».

В финансовом учреждении отметили, что сервис СберЧаевые запущен в июне и будет полезен как жителям и гостям городов, так и путешественникам по России. Гости кафе и ресторанов могут поблагодарить работников сферы услуг за оказанный сервис, даже если с собой нет наличных денег или банковской карты. Для оплаты необходимо отсканировать QR-код получателя, выбрать или ввести сумму вознаграждения, нажать зелёную кнопку SberPay и подтвердить транзакцию в приложении СберБанк Онлайн одним кликом.

«Тревел-блогеры и журналисты – участники проекта «Путешествуй со Сбером» апробировали СберЧаевые у одного из наших партнёров и отметили его удобство, особенно для тех, кто отправляется в путь налегке – с телефоном для съёмки лучших моментов и без наличных денег. Мы же видим растущую популярность сервиса и среди тех, кто оказывает услуги. С его помощью работники сферы услуг сохраняют дополнительный доход, доля которого из-за постепенного перехода на безналичные платежи несколько сократилась», – отметил управляющий отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу Алексей Ушенин.

Чтобы начать получать чаевые на карту, достаточно зарегистрироваться на специальном ресурсе Сбера по номеру телефона, привязать карту, на которую будут приходить чаевые, и настроить командный или персональный QR-код, который можно показывать клиенту на экране смартфона или на напечатанной визитке, а также разместить в тейбл тентах, в расчётнице, чек-холдерах и так далее.