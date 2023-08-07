Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 50 петербургских компаний общественного питания присоединилось к сервису СберЧаевые

Принимать чаевые через сервис Сбера уже могут более 50 компаний общественного питания Санкт-Петербурга. Средняя сумма от посетителей этих точек составляет порядка 350 рублей. Об этом первыми узнали участники нового туристического проекта «Путешествуй со Сбером», стартовавшего в Санкт-Петербурге 5 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Сбера.

Фото: ПАО «Сбербанк»

В мероприятии принимают участие 20 журналистов из федеральных и региональных СМИ и тревел-блогеры. Всего за неделю им предстоит преодолеть маршрут общей протяжённостью 3 600 километров на автомобилях маркетплейса Fresh Auto по трём главным летним федеральным трассам страны: «Нева», «Дон» и «Таврида».

В финансовом учреждении отметили, что сервис СберЧаевые запущен в июне и будет полезен как жителям и гостям городов, так и путешественникам по России. Гости кафе и ресторанов могут поблагодарить работников сферы услуг за оказанный сервис, даже если с собой нет наличных денег или банковской карты. Для оплаты необходимо отсканировать QR-код получателя, выбрать или ввести сумму вознаграждения, нажать зелёную кнопку SberPay и подтвердить транзакцию в приложении СберБанк Онлайн одним кликом.

«Тревел-блогеры и журналисты – участники проекта «Путешествуй со Сбером» апробировали СберЧаевые у одного из наших партнёров и отметили его удобство, особенно для тех, кто отправляется в путь налегке – с телефоном для съёмки лучших моментов и без наличных денег. Мы же видим растущую популярность сервиса и среди тех, кто оказывает услуги. С его помощью работники сферы услуг сохраняют дополнительный доход, доля которого из-за постепенного перехода на безналичные платежи несколько сократилась», – отметил управляющий отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу Алексей Ушенин. 

Чтобы начать получать чаевые на карту, достаточно зарегистрироваться на специальном ресурсе Сбера по номеру телефона, привязать карту, на которую будут приходить чаевые, и настроить командный или персональный QR-код, который можно показывать клиенту на экране смартфона или на напечатанной визитке, а также разместить в тейбл тентах, в расчётнице, чек-холдерах и так далее.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 августа 2023

X Философовские чтения прошли в Бежаницком районе

07 августа 2023

Названа основная причина гибели потерявшихся в лесу псковичей

07 августа 2023

Ливни, грозы и сильный ветер обрушатся на Псковскую область

07 августа 2023

Дыхание и успокоительные: псковичи рассказали о подготовке к собеседованию

07 августа 2023

Пять единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

07 августа 2023

Псковичей призвали проверять информацию из «Википедии»

07 августа 2023

Псковичек приглашают принять участие в акции «Хожу в русском»

07 августа 2023

Псковичей приглашают принять участие в медиафестивале «Мы здесь!»


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...