Танцевальные вечера проходят в Себеже

12:12, 07 августа 2023, ПАИ

Танцевальные вечера проходят на набережной в Себеже. Об этом пишет газета «Призыв».

6 августа мероприятие было посвящено народным танцам. 12 августа участники будут танцевать сальсу. Начало – в 18:00.

«Уже второй год принимаю участие в танцах на набережной. В том году пробовала, понравилось. Море позитива, отвлекаешься от всего. Так обрадовалась, когда снова начались танцы. Спасибо организаторам», – рассказала местная жительница.

«Обожаю эти вечера! Озеро, улыбки, музыка – мы все уже как родные. Танцы объединяют. Первый раз просто шла мимо, остановилась, посмотрела и не удержалась – начала танцевать. Всем привет. Жду каждых выходных. Да, даже худеть начала», – отметила ещё одна себежанка.