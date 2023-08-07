Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Великолучанин Мухаммад Шехов тренируется с профессиональными боксёрами в Киргизии

Великолукский спортсмен Мухаммад Шехов находится в тренировочном лагере с профессиональными боксёрами на озере Иссык-Куль в Киргизии. Об этом ПАИ сообщил пресс-секретарь Северо-Западного федерального округа по боксу Олег Лаптев.

Фото: Олег Лаптев

Среди профессиональных спортсменов, с которыми тренируется Мухаммад Шехов, – чемпион мира в полутяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации Дмитрий Бивол, бывший чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации в полусреднем весе Раджаб Бутаев, олимпийский призёр в полусреднем весе Шахрам Гиясов, чемпион Европы среди любителей в супертяжёлом весе Сергей Кузьмин и экс-чемпион мира Международной боксёрской федерации Дмитрий Кириллов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 августа 2023

Фестиваль уличной культуры «Плеск» пройдёт в Пскове

07 августа 2023

Великолучанин Мухаммад Шехов тренируется с профессиональными боксёрами в Киргизии

07 августа 2023

Детская футбольная команда из Пыталово прошла в финальную часть «Кожаного мяча»

07 августа 2023

Лучших футболистов отобрали в Псковском филиале университета ФСИН России

07 августа 2023

Пскович завоевал три золота на открытом первенстве Белоруссии по гребле

07 августа 2023

Достижения псковских гребцов обсуждают в медиацентре ПАИ 

07 августа 2023

Кубок 15-летия любительской футбольной лиги разыграют в Пскове

07 августа 2023

Пскович занял третье место на чемпионате России по лёгкой атлетике


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...