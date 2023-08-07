Великолучанин Мухаммад Шехов тренируется с профессиональными боксёрами в Киргизии

16:27, 07 августа 2023, ПАИ

Великолукский спортсмен Мухаммад Шехов находится в тренировочном лагере с профессиональными боксёрами на озере Иссык-Куль в Киргизии. Об этом ПАИ сообщил пресс-секретарь Северо-Западного федерального округа по боксу Олег Лаптев.

Среди профессиональных спортсменов, с которыми тренируется Мухаммад Шехов, – чемпион мира в полутяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации Дмитрий Бивол, бывший чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации в полусреднем весе Раджаб Бутаев, олимпийский призёр в полусреднем весе Шахрам Гиясов, чемпион Европы среди любителей в супертяжёлом весе Сергей Кузьмин и экс-чемпион мира Международной боксёрской федерации Дмитрий Кириллов.