Достижения псковских гребцов обсуждают в медиацентре ПАИ

14:32, 07 августа 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвященная достижениям псковских гребцов, проходит в медиацентре ПАИ.

Легко ли заработать первое золото на всероссийских соревнованиях, какие цели и задачи стоят у псковских гребцов на ближайшее время, приблизилась ли спортшкола «Ника» к заветной цели?

Об этом и многом другом расскажут председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова Александр Гаврилов, директор спортивной школы «Ника» Александр Белоус, тренер высшей категории Григорий Захаров и КМС по гребле на байдарках и каноэ, чемпионка первенства России Елизавета Кожевина.

