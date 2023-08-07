Достижения псковских гребцов обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвященная достижениям псковских гребцов, проходит в медиацентре ПАИ.
Легко ли заработать первое золото на всероссийских соревнованиях, какие цели и задачи стоят у псковских гребцов на ближайшее время, приблизилась ли спортшкола «Ника» к заветной цели?
Об этом и многом другом расскажут председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова Александр Гаврилов, директор спортивной школы «Ника» Александр Белоус, тренер высшей категории Григорий Захаров и КМС по гребле на байдарках и каноэ, чемпионка первенства России Елизавета Кожевина.
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