Псковичи могут обратиться на горячую линию по противодействию коррупции

17:30, 07 августа 2023, ПАИ

Горячая линия по вопросам противодействия коррупции пройдет в управлении Росреестра по Псковской области 11 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Горячая линия продлится с 10:00 до 11:00.

Дозвониться можно по телефону 8 (8112) 68-70-56. На вопросы псковичей ответит сотрудник отдела государственной службы, кадров, по защите государственной тайны и мобилизационной подготовки Оксана Кобзева.

