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Культура

Современное оборудование получил музей в Великолукском районе

Музей имени писателя-фронтовика И. А. Васильева в деревне Борки получил современное техническое оснащение. Средства на новое оборудование были выделены в рамках программы федерального субсидирования на техническое оснащение муниципальных музеев, сообщает газета Великолукского района «Наш путь». 

Фото здесь и далее: газета Великолукского района «Наш путь»

«В эту программу мы вошли в конце 2022 года. На модернизацию нам выделили свыше 1,7 миллиона рублей. Благодаря этим средствам мы полностью заменили систему освещения во всех залах, включая Дом экологии; установили видеонаблюдение, полностью модернизировали и оснастили хранилище картин из музейного фонда», – рассказала директор музея Ольга Андреевская. 

Она отметила, что в фондах музея хранится более 300 единиц живописи и более тысячи графических листов, которые теперь будут содержаться в полностью современных условиях.

Также было обновлено экспозиционное оборудование – куплены и установлены новые витрины; для Дома экологии был приобретен интерактивный глобус, а для Литературно-художественного музея – ноутбук и сенсорный стол.

«Теперь этот стол – наш самый главный помощник на всех мероприятиях, благодаря которому мы можем смотреть фильмы, включать презентации, а также предоставляем нашим посетителям возможность собственноручно ознакомиться с материалами из наших фондов, пролистать фотографии. Для сельского музея это – колоссально ценное приобретение!» – подчеркнула директор.

Кроме того, планируется провести косметический ремонт литературно-музыкальной гостиной, в которой проводится большинство мероприятий, обновить интерьер, а также отремонтировать крышу музея. 

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