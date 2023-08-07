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Происшествия

Монеты с изображением королевы Елизаветы II пытался провезти иностранец через границу в Псковской области

Три инвестиционные серебряные монеты весом по 1 кг каждая обнаружили псковские таможенники в сумке иностранца на российско-эстонской границе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковской таможни

Мужчина въезжал в Российскую Федерацию через многосторонний автомобильный пункт пропуска «Куничина Гора».

При осмотре его багажа с применением рентген-аппарата таможенники обнаружили незадекларированные монеты, упакованные в капсулы. Гражданин Эстонии пояснил, что монеты принадлежат ему, чека на них не имеет, стоимость их не помнит, поэтому и не стал декларировать.

«На каждой монете имеется своя маркировка. На первой – с одной стороны изображен профиль женщины, вдоль края монеты надпись – «ELIZABETH II AUSTRALIA 1kg 9999Ag 2018 30 DOLLARS», а с другой стороны – две собаки и надпись «Year of the Dog». На второй монете также изображён профиль женщины, вдоль края монеты надпись «ELIZABETH II AUSTRALIA 30 DOLLARS», на другой стороне монеты – птица на ветке с надписью «AUSTRALIAN KOOKABURRA 2019 1KILO 9999». Третья монета также с изображением женского профиля и надписью «ELIZABETH II AUSTRALIA 30 DOLLARS», с другой стороны – коала и надпись «AUSTRALIAN KOALA 2019 1KILO 9999 SILVER». Монеты изъяты, их рыночную стоимость определит эксперт», – рассказал начальник таможенного поста МАПП «Куничина Гора» Роман Сушинский.

Стоимость подобных монет, предлагаемых к продаже в России на интернет-площадках, превышает 100 тысяч рублей.

В отношении гражданина Эстонии возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих декларированию).

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