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Культура

Уникальный номер исполнили артисты «Щелкунчика» и «Сказа» на концерте в Пскове

Совместный концертный номер исполнили артисты образцового художественного коллектива студии классического танца «Щелкунчик» имени Любови Изотовой и ансамбля «Сказ» имени Виталия Румянцева. Концертная программа с участием творческих коллективов региона состоялась в большом концертном зале Псковской областной филармонии 6 августа. Об этом сообщается в группе «Щелкунчик г. Псков» в соцсети «ВКонтакте». 

Фото: скриншот из видео коллектива

 

Мероприятие было приурочено к открытию IX Всероссийского съезда руководителей методических служб в сфере народного творчества. Балерины выступили с номером под музыку из сюиты «Пер Гюнт» норвежского композитора Эдварда Грига «В пещере горного короля». Музыку исполнили артисты ансамбля «Сказ» имени Виталия Румянцева. 

 

«Получился настоящий праздник творчества, который мы с радостью разделили с другими коллективами», – отметили в художественном коллективе.

Добавим, что в концерте также приняли участие заслуженный коллектив народного творчества России ансамбль «Сказ» имени Виталия Румянцева, заслуженный коллектив народного творчества России «Псковский русский народный хор», народный коллектив фольклорный ансамбль «Уграда», группа «Саморезы», «Псковский цирк», вокальный ансамбль «Традиция», а также солистка из Себежа Анна Яковлева. 

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