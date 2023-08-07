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Происшествия

43 человека погибли при пожарах в Псковской области за семь месяцев

2 757 пожаров зарегистрировали в Псковской области с января по июль 2023 года. При этом погибло 43 человека, травмы получили 32 человека. Из числа погибших людей 13 – люди пенсионного возраста, 24 – лица без определённого рода деятельности, трое – рабочие, двое – инвалиды, один – ребёнок, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: ПАИ

За семь месяцев пожары уничтожили 216 строений, 13 единиц автотранспорта и нанесли материальный ущерб в размере 58 млн 21 тысячи рублей. При пожарах спасено 198 человек, материальных ценностей – на сумму 14 млн 63 тысячи рублей, 496 строений, 27 единиц автотранспорта.

Основными причинами пожаров стали неосторожное обращение с огнём (2 270 случаев), нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (224), нарушение правил устройства и эксплуатации печи (112), поджоги (63), происшествия на транспорте (50), иные причины (38).

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