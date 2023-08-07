Псковские энергетики работают в режиме повышенной готовности

15:58, 07 августа 2023, ПАИ

Филиал «Россети Северо-Запад» в Псковской области работает в режиме повышенной готовности. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.

«85 аварийных бригад и 88 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 102 дизельных генератора общей мощностью 2,8 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов», – говорится в сообщении.

Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня. Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону «Россети» 8 (800)-220-0-220.

Ранее сообщалось, что ливни, грозы и сильный ветер обрушатся на Псковскую область.