Детская футбольная команда из Пыталово прошла в финальную часть «Кожаного мяча»

16:21, 07 августа 2023, ПАИ

Футбольная команда из Пыталово (футболисты 2008-2009 года рождения) прошла в финальную часть турнира «Кожаный мяч». Соревнования проходили на городском стадионе в Пыталово. Об этом ПАИ сообщила районная газета «Наша жизнь».

За выход в финальную часть соревнований встретились команды Пыталово и Гдова. На первых минутах первого тайма пыталовские футболисты забили гол, но практически сразу «Гдов» отыгрался. Игра прошла в обоюдоострой борьбе.

Некоторое время спустя счёт стал 2:3 в пользу «Гдова», но футболисты из Пыталово сначала отыгрались, а затем вышли вперёд. Итоговый счёт 4:3 в пользу хозяев поля.

Таким образом, «Пыталово» проходит в финальный этап «Кожаного мяча», который состоится в Пскове на стадионе «Машиностроитель» в сентябре.