Более 80 работников завода «Титан-Полимер» повысили квалификацию за полгода

17:10, 07 августа 2023, ПАИ

Более 80 работников завода «Титан-Полимер» смогли повысить квалификацию или пройти дополнительное обучение в первом полугодии 2023 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе предприятия.

Данные услуги оказывает учебный центр «СЭМС». В тройку самых востребованных вошли такие направления, как «Работа с ГПМ и пультов управления с пола» (26 человек), «Стропальщик» (19 человек), «Работа с сосудами высокого давления» (15 человек).

Кроме того, сотрудники завода обучались высотным работам, изучали профессию водителя погрузчика, проходили обучение по пожарной безопасности, а также повысили квалификацию по промышленной безопасности и экологии. Вместе с этим 18 человек получили навыки оказания первой медицинской помощи.

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