Подведены итоги зонального этапа соревнований «Кожаный мяч» в Новоржеве

17:08, 07 августа 2023, ПАИ

Подведены итоги зонального этапа соревнований «Кожаный мяч» среди футболистов 2009-2008 года рождения, который проходил в Новоржеве. Об этом ПАИ сообщила районная газета «Земля новоржевская».

В соревнованиях приняли участие команды из Новоржева, Пскова и Дедовичей. Порховские футболисты не смогли принять участие в турнире.

Дедовичские футболисты выиграли у «Новоржева» со счётом 3:1. Затем псковская «Стрела» разгромно переиграла новоржевских футболистов. В финальной встрече за путёвку на финальный турнир победу одержали псковичи.

«Организация игр, конечно, оставляет желать лучшего, – рассказал тренер сборной команды Дедовичей. – И поле в Новоржеве – так себе. А ещё большую неприятность вызывает отсутствие туалетов и мест отдыха».

Напомним, что финальный этап соревнований пройдёт в Пскове на стадионе «Машиностроитель» 3 сентября.