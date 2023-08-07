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Подведены итоги зонального этапа соревнований «Кожаный мяч» в Новоржеве

Подведены итоги зонального этапа соревнований «Кожаный мяч» среди футболистов 2009-2008 года рождения, который проходил в Новоржеве. Об этом ПАИ сообщила районная газета «Земля новоржевская».

Фото здесь и далее: газета «Земля новоржевская» Новоржевского района

В соревнованиях приняли участие команды из Новоржева, Пскова и Дедовичей. Порховские футболисты не смогли принять участие в турнире.

Дедовичские футболисты выиграли у «Новоржева» со счётом 3:1. Затем псковская «Стрела» разгромно переиграла новоржевских футболистов. В финальной встрече за путёвку на финальный турнир победу одержали псковичи.

«Организация игр, конечно, оставляет желать лучшего, – рассказал тренер сборной команды Дедовичей. – И поле в Новоржеве – так себе. А ещё большую неприятность вызывает отсутствие туалетов и мест отдыха».

Напомним, что финальный этап соревнований пройдёт в Пскове на стадионе «Машиностроитель» 3 сентября.

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