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Общество

Новый выпуск передачи «Секреты тела» выйдет в эфир 8 августа

22-й выпуск передачи «Секреты тела» выйдет на телеканале «Первый Псковский» 8 августа. 

Врач-травматолог, заведующий псковским отделением спортивной медицины Евгений Васильев рассказывает о том, почему может болеть челюсть, как шейный отдел позвоночника влияет на её правильную работу, а также как устранить патологии височно-нижнечелюстного сустава.

В программе специалисты покажут комплекс упражнений для укрепления мышц и снятия болевых ощущений, который можно выполнять в домашних условиях.

 Повтор выпуска программы «Секреты тела» можно будет посмотреть в 9:50 12 августа на телеканале «Первый Псковский».

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