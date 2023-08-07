Новый выпуск передачи «Секреты тела» выйдет в эфир 8 августа
22-й выпуск передачи «Секреты тела» выйдет на телеканале «Первый Псковский» 8 августа.
Врач-травматолог, заведующий псковским отделением спортивной медицины Евгений Васильев рассказывает о том, почему может болеть челюсть, как шейный отдел позвоночника влияет на её правильную работу, а также как устранить патологии височно-нижнечелюстного сустава.
В программе специалисты покажут комплекс упражнений для укрепления мышц и снятия болевых ощущений, который можно выполнять в домашних условиях.
Повтор выпуска программы «Секреты тела» можно будет посмотреть в 9:50 12 августа на телеканале «Первый Псковский».
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