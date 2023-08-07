Новое оборудование поступило в Псковский госпиталь для ветеранов войн

17:16, 07 августа 2023, ПАИ

Современное реабилитационное оборудование поступило в Псковский госпиталь для ветеранов войн. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

В рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» для госпиталя приобрели велоэргометр и тренажер, имитирующий подъём по лестнице.

Поступившее медицинское оборудование поможет пациентам восстанавливаться после перенесённых заболеваний и травм. Велоэргометр с электропитанием – механотерапевтический тренажер, предназначенный для проработки нижних конечностей.

Он может использоваться для восстановления мышечной активности ног после физических и неврологических травм, при неврологических заболеваниях спинного и головного мозга, при общей мышечной атрофии и потере мускульной силы, а также для устранения физиологической асимметрии.

Тренажер, имитирующий подъем по лестнице, – динамический тренажер для тренировки опорно-двигательного аппарата и восстановления после травм, инсультов, ДЦП и других заболеваний центральной нервной системы, поражающих функцию ходьбы. Он сочетает в себе два приспособления: брусья и лестницу из четырех ступеней с антискользящим покрытием. В комитете подчеркнули, что использование тренажёра увеличивает мотивацию пациента, экономит силы и время врача, упрощает анализ динамики лечения, он может быть использован пациентом для самостоятельной тренировки.

На аппаратах работают специалисты высокого уровня. Процедуры и кратность использования назначает врач-реабилитолог. Оборудование используется для реабилитации участников СВО и граждан, нуждающихся в восстановлении утраченных функций.