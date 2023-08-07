166,5 млн рублей направили на соцвыплаты псковским льготникам

17:50, 07 августа 2023, ПАИ

166,5 млн рублей направили в органы социальной защиты городов и районов Псковской области на финансирование мер социальной поддержки. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по социальной защите.

Выплаты получат труженики тыла, ветераны труда Псковской области, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий.

Выделенные средства также получат многодетные семьи, получающие пособие на детей малообеспеченные семьи, опекаемые семьи, сельские специалисты, проживающие в сельской местности. Кроме того, деньги поступили на выплату субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

«В настоящее время осуществляется зачисление средств на счета граждан. Просьба проявить понимание и терпение», – отметили в комитете по социальной защите Псковской области.