Более 400 тысяч рублей потрачено на благоустройство детской площадки в Бежаницком районе

19:05, 07 августа 2023, ПАИ

Проект «С любовью к детям», реализуемый территориальным общественным самоуправлением «Надежда» на территории сельского поселения «Чихачевское», практически завершён. Об этом ПАИ сообщила газета Бежаницкого района «Сельская новь».

Участникам проекта осталось покрасить старые тренажёры. В общем счёте на благоустройство детской игровой площадки было потрачено 415 тысяч рублей, из них 400 тысяч рублей в рамках конкурсного отбора проектов среди ТОС выделено из областного бюджета, 15 тысяч – софинансирование из сельского.

Первые посетители на площадке уже играют. Надеемся, юные и взрослые жители села оценили старания ТОС «Надежда» по достоинству.