Дневной стационар для детей открылся в Острове

20:18, 07 августа 2023, ПАИ

Дневной стационар для детей в Острове возглавила Наталья Мельник, сообщила газета «Островские вести».

Наталья Мельник совместно с медицинской сестрой Еленой Мартыновой ждут маленьких пациентов в новом помещении, расположенном на втором этаже поликлиники.

«Мы постарались создать уют, чтобы детки чувствовали себя более комфортно в процессе лечения. Конечно же, мы не хотим, чтобы кто-то болел, но если всё же будет необходимо получить лечение в условиях дневного стационара, то вы окажетесь в руках высококвалифицированных специалистов», – сообщается в социальных сетях администрации ГБУЗ ПО «Островская МБ».