Останки около ста тел подняли поисковики в Ленинградской области

21:44, 07 августа 2023, ПАИ

Поисковики нашли останки около 100 тел в Волосовском районе Ленинградской области на месте бывшего фашистского концлагеря Дулаг-102. В захоронении, по предварительным данным, может находиться до 2 тыс. тел расстрелянных узников, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Ленинградской области.

Следствие уже назначило судебные медико-криминалистическую экспертизу изъятых фрагментов тел для установления возраста, пола и причины смерти погибших.