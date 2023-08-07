Участок дороги в Печорском районе завалило деревьями

21:25, 07 августа 2023, ПАИ

7 августа вечером недолго, но зато с последствиями в Печорском районе бушевал сильный ветер. Об этом ПАИ сообщили в газете «Печорская правда».

Порывы были настолько мощными, что свалили несколько огромных деревьев на одном из участков автодороги Неёлово – Кудина Гора – Печоры. Это затруднило движение транспортных средств и представляло опасность. Сразу после того, как ветер стих, сотрудники Печорского филиала ГБУ «Псковавтодор» приступили к ликвидации последствий непогоды. Деревья распиливали и по частям убирали с дороги с помощью грузовых автомобилей.

Движение было восстановлено в кратчайшие сроки.