Десять человек обратились к главе Струго-Красненского района с личными вопросами

22:04, 07 августа 2023, ПАИ

Сегодня глава Струго-Красненского района Александр Волков провёл приём граждан по личным вопросам. Об этом ПАИ сообщила газета «Струги».

За решением индивидуальных вопросов к главе района обратилось десять человек.

«В ходе приёма рассмотрено обращение жителей деревни Узьмино по вопросу установки вышки сотовой связи. Жители деревни Марьино попросили оказать содействие в проведении капитального ремонта многоквартирного дома», – написал Александр Волков.