Десять человек обратились к главе Струго-Красненского района с личными вопросами
Сегодня глава Струго-Красненского района Александр Волков провёл приём граждан по личным вопросам. Об этом ПАИ сообщила газета «Струги».
За решением индивидуальных вопросов к главе района обратилось десять человек.
«В ходе приёма рассмотрено обращение жителей деревни Узьмино по вопросу установки вышки сотовой связи. Жители деревни Марьино попросили оказать содействие в проведении капитального ремонта многоквартирного дома», – написал Александр Волков.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
07 августа 2023
Гендиректор Псковского музея-заповедника поделилась опытом работы с коллегами из Узбекистана