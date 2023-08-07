Гробы и венки едва не сгорели в магазине ритуальных услуг в Пыталово

22:46, 07 августа 2023, ПАИ

В Пыталово на улице Красноармейской в магазине ритуальных услуг произошло возгорание. Об этом сообщили в телеграм-канале «Псковская сводка».



Фото: Псковская сводка



Фото: Псковская сводка



Фото: Псковская сводка



Фото: Псковская сводка



Фото: Псковская сводка



Фото: Псковская сводка



Фото: Псковская сводка



Фото: Псковская сводка















Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание.

Обстоятельства произошедшего выясняются.