Гробы и венки едва не сгорели в магазине ритуальных услуг в Пыталово
В Пыталово на улице Красноармейской в магазине ритуальных услуг произошло возгорание. Об этом сообщили в телеграм-канале «Псковская сводка».
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Фото: Псковская сводка
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Фото: Псковская сводка
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Фото: Псковская сводка
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Фото: Псковская сводка
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Фото: Псковская сводка
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Фото: Псковская сводка
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Фото: Псковская сводка
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Фото: Псковская сводка
Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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