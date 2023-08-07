83-летнюю женщину ищут в Локнянском районе
83-летнюю Галину Волкову разыскивают в Локнянском районе. Женщина ушла в лес 7 августа и не вернулась, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Приметы: рост 155 см, нормальное телосложение, волосы седые, глаза голубые. Одежда: синяя ветровка, чёрные спортивные штаны, тёмно-зелёные сапоги, горчичного цвета платок.
С собой у неё было жёлтое ведро.
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