День кошек отмечают сегодня по всему миру

08:11, 08 августа 2023, ПАИ

Всемирный день кошек отмечают 8 августа по инициативе Международного фонда защиты животных Animal Welfare. Празднуют его с целью не только чествования животных, но и привлечения внимания к проблеме бездомных котов и кошек, сообщает портал calend.ru.

Кошки были и остаются самыми распространёнными домашними животными во всем мире: около 80 % всех жителей Земли держат домашнее животное, и более половины из них отдали своё предпочтение именно кошкам, на втором месте идут собаки.

Они отлично истребляют грызунов, лечат некоторые заболевания и даже продлевают жизнь своему хозяину. Так, американскими врачами было установлено, что владельцы кошек на 40 % реже страдают от болезней сердца, также у них реже случаются инфаркты и инсульты. А английские врачи разработали целую «кототерапию», с помощью которой предлагают лечить ряд болезней, в частности воспаления суставов и гинекологические заболевания.

Нередко кошки становятся героями сказок, былин, мультфильмов. У многих народов существует множество поверий и примет, связанных с кошками. Самые распространённые – что кошки проживают несколько жизней, а еще могут интуитивно определять намерения пришедших в дом людей и чувствуют недобрых гостей.