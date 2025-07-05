Псковское гостеприимство отметил кинорежиссёр Ренат Давлетьяров

12:13, 05 июля 2025, ПАИ

Псковское гостеприимство отметил кинорежиссёр Ренат Давлетьяров во время творческой встречи в медиацентре ПАИ в рамках VI Международного кинофестиваля «Западные ворота – 2025» сегодня, 5 июля.

«У меня первый раз такая встреча за много лет. Обычно такие встречи проходят после показа какой-то картины и зрители задают вопросы. В Пскове всегда хорошо, я здесь уже третий раз. И сейчас в Пскове уже два дня», – сказал Ренат Давлетьяров.

Он отметил, что особенность кинофестиваля «Западные ворота» в том, что жюри получают программу заранее в Москве и все картины уже просмотрены. «Фестиваль – это всегда радостно для режиссёров. Для некоторых создаётся впечатление, что кино – это богема, но на самом деле, это стереотип. Мы все очень рады увидеться, все дружим, но видимся очень редко. На фестивале атмосфера всегда хорошая, потому что он небольшой, камерный», – добавил Ренат Давлетьяров.

Напомним, что вчера, 4 июля, в Большом концертном зале Псковской областной филармонии состоялась торжественная церемония открытия VI Международного кинофестиваля «Западные ворота – 2025». Фоторепортаж с церемонии открытия можно посмотреть здесь.

С полной программой VI Международного кинофестиваля «Западные ворота – 2025» можно ознакомиться по ссылке.