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Гендиректор Псковского музея-заповедника поделилась опытом работы с коллегами из Узбекистана

В Туле прошла вторая конференция музейных деятелей России и Узбекистана, на которой присутствовало более 30 представителей ведущих музеев двух государств. В работе конференции приняла участие генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В рамках конференции её участники обсудили вопросы сохранения и популяризации музейных коллекций, а также современные методы продвижения в сфере музейной деятельности. На вторую тему с докладом выступила Светлана Мельникова. Она рассказала об опыте работы Псковского музея-заповедника и использовании различных методов популяризации и продвижения музейных продуктов, о совместных проектах с учреждениями культуры и современных способах привлечения посетителей.

Среди ярких примеров были представлены фестиваль «Довмонт Псковский», музыкальный проект «Варлаам звучит!», цикл патриотических программ «Потягнем за Отечество!», муралы на жилых домах по мотивам шедевров картинной галереи Псковского музея-заповедника и многие другие.

Конференция музейных деятелей России и Узбекистана прошла при поддержке Министерства культуры РФ. Первый форум состоялся 18 ноября 2022 года в Ташкенте. Встреча была приурочена к 30-летию установления дипломатических отношений между Россией и Узбекистаном.

На первом форуме на сессиях «Инновационные методы сохранения музейных коллекций» и «Современные технологии в организации выставочных проектов» обсуждались вопросы роли современного музея, а также развития двусторонних связей. Именно там родилась идея проведения второй конференции в Туле на территории Музейного квартала.

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