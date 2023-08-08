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Новый этап ремонта Передовой инженерной школы Союзного государства начался в ПсковГУ

Ремонт ещё одного учебного блока Передовой инженерной школы гибридных технологий в станкостроении Союзного государства начался в корпусе ПсковГУ на улице Льва Толстого, дом 4. Работы проведут на трёх этажах – сейчас идет замена системы отопления, электрики, вентиляционной системы. С сентября начнётся ремонт кровли. Приблизительные сроки завершения ремонта – середина декабря 2023 года, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

На первом этаже корпуса расположатся административные помещения: дирекция ПИШ, образовательный департамент, научно-производственный департамент. На втором и третьем этажах откроют учебные лаборатории отделения информационно-коммуникационных технологий: лаборатории информационных технологий, имитационного моделирования, сетевых образовательных программ, электронных цифровых систем, сетевых технологий и информационной безопасности.

Также будет продолжать функционировать научно-учебная лаборатория методов анализа больших данных (LAMBDA-ПСКОВ), лекционная аудитория и аудитория гибридного обучения. Кроме того, планируются к открытию учебные лаборатории других отделений: лаборатория программируемых логических контроллеров и компьютерный класс; лаборатория имитационного моделирования и микропроцессорной техники, теоретических основ электротехники.

Напомним, Передовая инженерная школа гибридных технологий в станкостроении Союзного государства создана в 2022 году на базе двух вузов – Псковского государственного университета и Белорусского национального технического университета. В ней обучается 1 039 российских студентов. Белорусские граждане учатся по программам дополнительного профессионального образования, а в предстоящем учебном году они смогут поступить на программы высшего образования.

Главная цель ПИШ Союзного государства – подготовка межотраслевого инженера – 2035, способного создавать технологии и продукты в интересах станкостроения.

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