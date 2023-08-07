Реконструктор из Санкт-Петербурга признался в соцсети в убийстве брата

23:44, 07 августа 2023, ПАИ

Петербургский реконструктор и организатор кельтского фестиваля в Ленобласти признался в убийстве младшего брата в своих социальных сетях. Об этом сообщает 78.ru.

Отношения с младшим братом у мужчины были сложные, часто происходили конфликты, а иногда они даже кончались дракой. Так, он обвинял его в употреблении наркотиков и психологическом давлении. По словам реконструктора, после очередной ссоры ему пришлось защищаться, что и привело к гибели сожителя.

«Я оборонялся подручными предметами (учитывая разницу в 50 кило и измученность постоянными болью и голодом), и он, видимо, умер. Сейчас буду вызывать наряд», – рассказал о жутких подробностях произошедшего подозреваемый.

Отметим, что погибшему нанесли не менее 18 ножевых ранений, а при задержании мужчина был пьян. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Теперь следователям нужно узнать, что произошло на самом деле.

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