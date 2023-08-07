56-летняя жительница Псковского района пропала в лесу

23:59, 07 августа 2023, ПАИ

56-летнюю жительницу Псковского района пропала в лесу. Женщина ушла в лес 7 августа и не вернулась, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Приметы: рост 163 см, нормальное телосложение, волосы светлые. Была одета в синюю куртку, тёмные джинсы, синие джинсы, синие резиновые полусапожки и белую кепку. С собой была плетёная корзина.