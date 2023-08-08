Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Семьям в РФ могут компенсировать 30% расходов на аренду жилья

Семейные пары любого возраста, которые проживают в официальном браке более трёх лет, смогут получать субсидию на аренду жилья — до 30 %. Такую инициативу в правительство РФ направили крупные риелторские компании, сообщает газета «Известия».

Фото: ПАИ

Компенсировать плату за съёмное жилье будет можно за счёт возврата ранее уплаченного подоходного налога или изменения размера налоговой ставки для семей на время аренды жилья, говорится в обращении федеральной компании «Этажи». Письмо поступило в аппарат правительства РФ, идею поддерживают и в «Народном фронте».

Налоговые вычеты по аренде жилья для семейных пар — это прежде всего мера стимулирования рождаемости, отметил аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук. «Молодые семьи могут позволить себе съехать от родителей, для других повысится трудовая мобильность за счет близости к месту работы», — подчеркнул он.

Также эксперт добавил, что уменьшение расходов на аренду квартиры позволит быстрее накопить на ипотеку и поддержит спрос на строительство нового жилья. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













08 августа 2023

Шесть кандидатов будут бороться за пост главы Псковского района

08 августа 2023

Новый этап ремонта Передовой инженерной школы Союзного государства начался в ПсковГУ

08 августа 2023

День кошек отмечают сегодня по всему миру

08 августа 2023

До +23 градусов ожидается в Псковской области сегодня

08 августа 2023

Семьям в РФ могут компенсировать 30% расходов на аренду жилья

08 августа 2023

Начинать сбор яблок советует сегодня народный календарь

07 августа 2023

56-летняя жительница Псковского района пропала в лесу

07 августа 2023

Гендиректор Псковского музея-заповедника поделилась опытом работы с коллегами из Узбекистана


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...