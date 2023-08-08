Семьям в РФ могут компенсировать 30% расходов на аренду жилья

07:35, 08 августа 2023, ПАИ

Семейные пары любого возраста, которые проживают в официальном браке более трёх лет, смогут получать субсидию на аренду жилья — до 30 %. Такую инициативу в правительство РФ направили крупные риелторские компании, сообщает газета «Известия».

Компенсировать плату за съёмное жилье будет можно за счёт возврата ранее уплаченного подоходного налога или изменения размера налоговой ставки для семей на время аренды жилья, говорится в обращении федеральной компании «Этажи». Письмо поступило в аппарат правительства РФ, идею поддерживают и в «Народном фронте».

Налоговые вычеты по аренде жилья для семейных пар — это прежде всего мера стимулирования рождаемости, отметил аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук. «Молодые семьи могут позволить себе съехать от родителей, для других повысится трудовая мобильность за счет близости к месту работы», — подчеркнул он.

Также эксперт добавил, что уменьшение расходов на аренду квартиры позволит быстрее накопить на ипотеку и поддержит спрос на строительство нового жилья.