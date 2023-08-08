Автомобиль вылетел в кювет и протаранил дерево в Печорском районе
Водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не справился с управлением, после чего автомобиль вылетел в кювет и протаранил дерево. ДТП произошло на автодороге Печоры – Печки в Печорском районе, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».
Водителю оказывается медпомощь на месте. Решается вопрос о его госпитализации.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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