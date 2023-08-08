Сотрудник Псковского УФСИН стал лучшим защитником на всероссийских соревнованиях по футболу

16:55, 08 августа 2023, ПАИ

Сотрудник УФСИН России по Псковской области Артём Лаврентьев стал лучшим защитником Кубка «Динамо» на всероссийских межведомственных соревнованиях по футболу в Москве. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Артём Лаврентьев рассказал, что награда такого уровня для него – особая гордость.

Перед соревнованиями команда прошла недельный тренировочный сбор. В турнире приняло участие 11 команд. В своей подгруппе команда ФСИН одержала две победы, но уступила в полуфинале. В матче за третье место сборная проиграла в результате серии пенальти, заняв итоговое четвёртое место.

От Псковской области в сборную ФСИН вошёл также младший инспектор отдела по конвоированию Владислав Орлов.