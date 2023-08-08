46 медиков устроились в Великолукскую межрайонную больницу за полгода

10:15, 08 августа 2023, ПАИ

За первые полгода в Великолукскую межрайонную больницу приняли на работу 46 медицинских работников. Среди них – врачи, специалисты среднего и младшего звена. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

По словам экспертов, заключение целевых договоров на обучение является одним из способов решения проблемы кадрового дефицита. После получения образования студент обязан вернуться и трудоустроиться в ту организацию, которая является стороной договора, и отработать не менее трёх лет.

Отметим, за полгода Великолукская межрайонная больница заключила 36 таких договоров, 27 студентов по ним будут обучаться по специальности «лечебное дело».