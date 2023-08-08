Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Сто рулонов сена удалось спасти при пожаре в Локнянском районе

Пять пожаров произошло в Псковской области 7 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону. 

Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Так, часть хозпостройки сгорела в деревне Павлово Локнянского района. Вызов поступил в 17:18. По предварительным данным, возгорание произошло из-за аварийного режима работы электросети внутри постройки. Пожарным удалось спасти жилой дом и 100 рулонов сена.

Помимо этого, в 12:37 на 339-м километре трассы Р-23 в Острове в автомобиле ВАЗ-2113 2002 года выпуска в моторном отсеке выгорела электропроводка, предположительно из-за короткого замыкания. Машину удалось спасти.

Ещё одно возгорание произошло в 14:40 в деревне Пруд Усвятского района. В одном из жилых домов населённого пункта из-за замыкания электропроводки сгорела веранда. Сотрудники МЧС смогли спасти дом. 

Также в 18:15 в деревне Троица Великолукского района в автогрейдере Volvo g946 2011 года выпуска, предварительно из-за неисправности системы высокого давления, выгорела кабина, моторный отсек и задние колеса.

Помимо этого, возгорание произошло в 21:03 в здании на улице Красноармейской в Пыталово. Предварительная причина – короткое замыкание электропроводки на вводе в здание.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













08 августа 2023

Вандал исписал краской стены подземного перехода в Великих Луках

08 августа 2023

В 13 точках Пскова устраняют последствия сильного ветра – Борис Елкин

08 августа 2023

Сто рулонов сена удалось спасти при пожаре в Локнянском районе

08 августа 2023

34 деревни в Невельском районе остались без электричества из-за непогоды

08 августа 2023

Автомобиль вылетел в кювет и протаранил дерево в Печорском районе

08 августа 2023

Стали известны подробности падения мужчины с десятиметровой высоты в Пскове

07 августа 2023

56-летняя жительница Псковского района пропала в лесу

07 августа 2023

83-летнюю женщину ищут в Локнянском районе


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...