Сто рулонов сена удалось спасти при пожаре в Локнянском районе

11:18, 08 августа 2023, ПАИ

Пять пожаров произошло в Псковской области 7 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

Так, часть хозпостройки сгорела в деревне Павлово Локнянского района. Вызов поступил в 17:18. По предварительным данным, возгорание произошло из-за аварийного режима работы электросети внутри постройки. Пожарным удалось спасти жилой дом и 100 рулонов сена.

Помимо этого, в 12:37 на 339-м километре трассы Р-23 в Острове в автомобиле ВАЗ-2113 2002 года выпуска в моторном отсеке выгорела электропроводка, предположительно из-за короткого замыкания. Машину удалось спасти.

Ещё одно возгорание произошло в 14:40 в деревне Пруд Усвятского района. В одном из жилых домов населённого пункта из-за замыкания электропроводки сгорела веранда. Сотрудники МЧС смогли спасти дом.

Также в 18:15 в деревне Троица Великолукского района в автогрейдере Volvo g946 2011 года выпуска, предварительно из-за неисправности системы высокого давления, выгорела кабина, моторный отсек и задние колеса.

Помимо этого, возгорание произошло в 21:03 в здании на улице Красноармейской в Пыталово. Предварительная причина – короткое замыкание электропроводки на вводе в здание.