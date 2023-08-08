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Общество

Более 300 метров тепловых сетей заменят в Дедовичах

Более 300 погонных метров тепловых сетей заменят в Дедовичах перед отопительным сезоном. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской ГРЭС.

Фото: пресс-служба Псковской ГРЭС

Остановка теплофикационного оборудования для подготовки объектов теплоснабжения посёлка Дедовичи к предстоящему отопительному сезону будет произведена с 14 по 27 августа. На время работ в посёлке будет ограничена подача горячего водоснабжения.

В этот период планируется заменить 325 погонных метров подземного участка магистрального трубопровода в районе жилых домов № 1, № 3 и № 8 на улице Энергетиков и под проезжей частью улицы Садовой.

Также специалисты проведут ремонт и ревизию секционных задвижек, дренажей и воздушников по всей протяженности тепловых сетей, а также устранят дефекты, выявленные по итогам гидравлических испытаний. Все работы будут выполнены с восстановлением поврежденной дорожной инфраструктуры.

«Специалисты электростанции проведут весь спектр мероприятий, необходимых для стабильного функционирования системы теплоснабжения посёлка в осенне-зимний период. Современные отечественные материалы, которые мы используем в работе, повысят энергоэффективность тепловой сети и увеличат срок её службы», – отметил заместитель главного инженера Псковской ГРЭС Владимир Станкевич.

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