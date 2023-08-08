Прогулку в сопровождении стрельца проведут в Псковском кремле

14:39, 08 августа 2023, ПАИ

Сборная вечерняя экскурсия в сопровождении стрельца или жены князя пройдёт в Псковском кремле 11 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«Участники заглянут в потаённые уголки Псковского кремля, узнают историю строительства крепости и основы вечевого строя независимой Псковской земли. Особенность вечерней экскурсии – посещение погружённой в темноту Власьевской башни, с вершины которой гости смогут полюбоваться красотами вечернего города и своими глазами оценить мощь неприступных псковских стен», – отметили в учреждении.

Начало экскурсии в 18:00, вход платный. Предварительная запись обязательна. Справки осуществляются по телефону: (8 8112) 72-45-74.