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Подведены итоги турнира Псковской области по быстрым шахматам

Областной турнир по быстрым шахматам памяти Николая Гринчука прошёл в Опочке в гимназии имени А. Д. Петрова. Об этом ПАИ сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

Фото здесь и далее: Федерация шахмат Псковской области

В соревнованиях принял участие 81 шахматист. Регламент турнира предполагал розыгрыш из девяти туров с контролем времени – десять минут на партию с добавлением пяти секунд на каждый ход.

Победу в общем зачёте одержал великолучанин Валентин Власов, который набрал 8,5 очка. Второе место занял Григорий Шаранков с результатом в 8 очков. Александр Кульнев, набравший 7,5 очка, стал бронзовым призёром.

Среди юниоров лучшим оказался великолучанин Кирилл Титов. Второе место досталось гостю из Москвы Степану Хлыповке. Пскович Павел Васильев стал третьим.

В женском зачёте первой стала москвичка Лада Хлыповка. На втором и третьем месте расположились псковички Анна Лабусова и Дарья Кульнёва.

Среди ветеранов чемпионом стал великолучанин Валерий Жихарёв. Вторым оказался житель Острова Валерий Русов. Третье место закрепил за собой великолукский шахматист Геннадий Макаренко.

В заключительной речи директор гимназии Юрий Богашёв отметил важность преемственности поколений через память и уважение к прошлому и выразил надежду, что подобные турниры будут помогать поддерживать связь времён нескольких поколений опочецких шахматистов.

По итогам турнира более 40 шахматистов выполнили спортивные разряды.

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