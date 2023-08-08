Подведены итоги турнира Псковской области по быстрым шахматам

11:49, 08 августа 2023, ПАИ

Областной турнир по быстрым шахматам памяти Николая Гринчука прошёл в Опочке в гимназии имени А. Д. Петрова. Об этом ПАИ сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

В соревнованиях принял участие 81 шахматист. Регламент турнира предполагал розыгрыш из девяти туров с контролем времени – десять минут на партию с добавлением пяти секунд на каждый ход.

Победу в общем зачёте одержал великолучанин Валентин Власов, который набрал 8,5 очка. Второе место занял Григорий Шаранков с результатом в 8 очков. Александр Кульнев, набравший 7,5 очка, стал бронзовым призёром.

Среди юниоров лучшим оказался великолучанин Кирилл Титов. Второе место досталось гостю из Москвы Степану Хлыповке. Пскович Павел Васильев стал третьим.

В женском зачёте первой стала москвичка Лада Хлыповка. На втором и третьем месте расположились псковички Анна Лабусова и Дарья Кульнёва.

Среди ветеранов чемпионом стал великолучанин Валерий Жихарёв. Вторым оказался житель Острова Валерий Русов. Третье место закрепил за собой великолукский шахматист Геннадий Макаренко.

В заключительной речи директор гимназии Юрий Богашёв отметил важность преемственности поколений через память и уважение к прошлому и выразил надежду, что подобные турниры будут помогать поддерживать связь времён нескольких поколений опочецких шахматистов.

По итогам турнира более 40 шахматистов выполнили спортивные разряды.