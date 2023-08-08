Псковский военнослужащий: Я с детства мечтал защищать Родину

15:22, 08 августа 2023, ПАИ

С какой целью подписал контракт и не жалеет ли об этом, рассказал участник специальной военной операции из Пскова Семён Москаленко в интервью телеканалу «Первый Псковский».

«Хотелось быть ответственным. Хотел, чтобы люди за мной шли», – отметил уроженец Себежа.

Семён Москаленко подписал контракт ещё в августе 2021 года, тогда ему был 21 год. Он поделился, что защищать Родину мечтал с детства.

«Я горд, что родился в этой стране, в городе Пскове. И горд, что именно в нашем городе такие ребята с 6-й роты. Для меня это было чем-то таким особенным. Это был мой идол, наверное. Мне всегда даже хотелось, наверное, повторить чем-то подвиг», – признаётся разведчик спецназа.

По словам военнослужащего, за два года службы по контракту он ни разу не пожалел о принятом решении, а только убедился, что всё сделал правильно.

«Друзья, боевые товарищи – это самое главное. Потому что рота для тебя – это твоя семья полностью. Ты можешь к любому человеку обратиться и знаешь, что он всегда тебе поможет», – подчеркнул Семён Москаленко.

Сейчас он восстанавливается после полученного на СВО ранения.

«Хотелось бы вернуться к своим ребятам. Меня ждут все – пишут, звонят по возможности, спрашивают, как здоровье», – заявил военнослужащий.

Напомним, что в Пскове отбор желающих на прохождение службы по контракту производится на улице Первомайской, 38. Какие документы для подписания контракта на службу в Вооружённых Силах РФ необходимы, можно узнать на сайте службапоконтракту.рф.

Ранее сообщалось, что около 20 жителей Псковской области отправились в зону проведения специальной военной операции.