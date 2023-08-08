Освещение на улицах в Кунье появится благодаря вмешательству прокуратуры

12:09, 08 августа 2023, ПАИ

Освещение на нескольких улицах в посёлке Кунья появится благодаря вмешательству прокуратуры. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Прокурор Куньинского района провёл проверку соблюдения городской администрацией законодательства о безопасности дорожного движения. Проверка показала, что от переулка Заводского до улицы Рабочей уличное освещение отсутствует.

Суд полностью удовлетворил требования прокурора об устранении нарушений.

Установка и подключение уличного освещения поставлены на контроль в прокуратуре района.