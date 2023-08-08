Освещение на улицах в Кунье появится благодаря вмешательству прокуратуры
Освещение на нескольких улицах в посёлке Кунья появится благодаря вмешательству прокуратуры. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
Прокурор Куньинского района провёл проверку соблюдения городской администрацией законодательства о безопасности дорожного движения. Проверка показала, что от переулка Заводского до улицы Рабочей уличное освещение отсутствует.
Суд полностью удовлетворил требования прокурора об устранении нарушений.
Установка и подключение уличного освещения поставлены на контроль в прокуратуре района.
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