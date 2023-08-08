Псковские НКО и учреждения приглашают поучаствовать в конкурсе проектов «Среда возможностей»

12:16, 08 августа 2023, ПАИ

Приём заявок идёт на открытый конкурс проектов «Среда возможностей». Об этом ПАИ сообщили в комитете по культуре Псковской области.

По словам организаторов, задача конкурса – создавать на малых территориях поддерживающую и развивающую среду, которая бы способствовала повышению благополучия детей и подростков.

К участию в конкурсе приглашаются НКО и бюджетные учреждения из населённых пунктов с населением до 50 тысяч человек. Победители получат целевую финансовую поддержку на развитие и масштабирование своего проекта в размере до одного миллиона рублей на период до 31 октября 2024 года, а также экспертное сопровождение специалистами конкурса.

Заявки принимаются до 24 сентября 2023 года. Подробные условия и подача заявки по ссылке.

Оператором конкурса по Северо-Западному федеральному округу выступает благотворительный фонд «Добрый город Петербург».