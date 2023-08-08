Борис Елкин рассказал о планах установить новый рекорд в Пскове

14:13, 08 августа 2023, ПАИ

О планах установить в Пскове новый рекорд ко Дню государственного флага РФ, 22 августа, объявил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«Помните самый длинный в истории Пскова российский триколор, который развернули в прошлом году 22 августа на набережной реки Великой? В этом году в День государственного флага Российской Федерации мы планируем установить новый рекорд!» – рассказал о планах глава Пскова.

В этом году 22 августа дети и взрослые – представители всех национальностей, которые проживают в Псковской области, – возьмутся за руки и встанут в один большой «Хоровод дружбы», который обогнёт Псковский кремль.

«Присоединяйтесь! Начало в 19:00», – пригласил псковичей Борис Елкин.