Псковички захотели сладкого и угодили в полицию

17:55, 08 августа 2023, ПАИ

Подозреваемых в краже псковичек задержали росгвардейцы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

7 августа сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны Росгвардии «Псковский» получили информацию о том, что в магазине на улице Труда в Пскове сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на объект, росгвардейцы задержали двух псковичек, которые пронесли через кассу кондитерские изделия, не заплатив за них.

Для дальнейшего разбирательства гражданок передали сотрудникам полиции.