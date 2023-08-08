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Происшествия

Псковички захотели сладкого и угодили в полицию

Подозреваемых в краже псковичек задержали росгвардейцы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

7 августа сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны Росгвардии «Псковский» получили информацию о том, что в магазине на улице Труда в Пскове сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на объект, росгвардейцы задержали двух псковичек, которые пронесли через кассу кондитерские изделия, не заплатив за них.

Для дальнейшего разбирательства гражданок передали сотрудникам полиции.

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