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Общество

Борис Елкин проконтролировал строительство ливневой канализации на Запсковье

Глава Пскова Борис Елкин проверил строительство ливневой канализации в микрорайоне Сиреневом. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Фото здесь и далее: телеграм-канал Бориса Елкина

Он рассказал, что есть небольшое отставание от графика, вызванное высоким уровнем грунтовых вод, который был весной. Это создало сложности с прокладкой трубопровода.

«При вскрытии проезжей части обнаружили не учтённый проектом участок водопровода, который потребовалось заменить», – добавил глава города.

Он также уточнил, что на сегодня все проблемные вопросы решены. Рабочие уже завершили монтаж накопительных ёмкостей и начали укладку дорожного полотна на улице Ипподромной.

Помимо этого, дополнительно планируется укладка тротуара от дома № 129 на улице Ипподромной до улицы Белинского.

 

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