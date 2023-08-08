Борис Елкин проконтролировал строительство ливневой канализации на Запсковье
Глава Пскова Борис Елкин проверил строительство ливневой канализации в микрорайоне Сиреневом. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.
Он рассказал, что есть небольшое отставание от графика, вызванное высоким уровнем грунтовых вод, который был весной. Это создало сложности с прокладкой трубопровода.
«При вскрытии проезжей части обнаружили не учтённый проектом участок водопровода, который потребовалось заменить», – добавил глава города.
Он также уточнил, что на сегодня все проблемные вопросы решены. Рабочие уже завершили монтаж накопительных ёмкостей и начали укладку дорожного полотна на улице Ипподромной.
Помимо этого, дополнительно планируется укладка тротуара от дома № 129 на улице Ипподромной до улицы Белинского.
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