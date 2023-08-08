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Политика

Виктор Антонов впервые вошёл в топ-30 медиарейтинга Псковской области

Впервые в топ-30 медиарейтинга издания «Псковская правда» за июль вошёл экс-депутат Государственной Думы РФ, депутат Псковского областного Собрания Виктор Антонов. Он занял 28-ю строчку с медиаиндексом 458. Медиарейтинг составили на основе данных региональных СМИ из системы «Медиалогия».

Инфографика Кирилла Гавриленко

Виктор Антонов в июле дискутировал с Артуром Гайдуком о запрете смены пола. Также он вместе с губернатором посещал входящие в его одномандатный округ районы и активно работал на последней перед каникулами сессии областного Собрания.

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