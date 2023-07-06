Вопросы о зарплате педагогов и модернизации образования задали Андрею Ермакову псковские депутаты

16:54, 06 июля 2023, ПАИ

Вторую часть парламентского часа в Псковском областном Собрании после докалада врио председателя регионального комитета по образованию Андрея Ермакова была посвящена вопросам депутатов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Собрания.

В своем выступлении Андрей Ермаков, в частности, сообщил, что в 2024 году в Псковской области запустят четыре новые школы, средняя зарплата педагогов в регионе составляет 36 тысяч рублей. Кроме того, врио председателя доложил о новых мерах поддержки псковских учителей.

Депутат Андрей Михайлов, однако, обратил внимание на представленную статистику средней зарплаты педагогов – 36 тысяч рублей в месяц, которая, по мнению парламентария, не совсем объективно отражает реальный уровень оплаты, поскольку рассчитывается исходя из работы педагога на две ставки.

«Проблема, безусловно, существует, но ни в одном регионе – ни в Москве, ни в Пскове, нигде – зарплата учителя не ограничена только одной ставкой», - ответил на вопрос депутата руководитель исполнительного органа, подчеркнув, что изменение методики начисления зарплаты педагогам обсуждается на федеральном уровне.

Ещё один вопрос Андрея Михайлова касался качества подготовки проектно-сметной документации на ремонт школ – из-за спешки муниципалитеты порой не включали в ПСД необходимые виды работ. В частности, при ремонте школы №7 в Острове не отремонтировали единственный в районе плавательный бассейн.

Андрей Ермаков признал, что такие проблемы встречались в первый год участия в программе, что «на первых порах ряд ПСД готовили на коленке», но в итоге «через трудности и тернии» удалось выполнить беспрецедентный объём ремонтных работ. Руководитель исполнительного органа пообещал отреагировать на депутатский сигнал.

В продолжение темы оплаты труда депутат Алексей Севастьянов попросил пояснить, включаются ли в расчёт средней величины зарплаты учителей доходы управленческого персонала, на что получил отрицательный ответ.

Владимир Кузь поинтересовался перспективами включения дошкольных учреждений в федеральную программу модернизации системы образования. В ответе Андрей Ермаков «приоткрыл завесу тайны»: на федеральном уровне было анонсировано, что в 2024 году в программу собираются добавить детские сады, учреждения среднего профессионального и дополнительного образования.

Виктор Антонов спросил о количестве молодых специалистов, которые после окончания ПсковГУ и педагогического колледжа приходят на работу в школы региона. Докладчик проинформировал, что в прошлом году таких выпускников было 80.

Вице-спикер Армен Мнацаканян обратил внимание на необходимость поддержки детей участников СВО и высказал предложение об их льготном зачислении в техникумы и колледжи. Присутствующая на сессии первый вице-губернатор Вера Емельянова заверила, что все желающие будут приняты без ограничений на бюджетные места.

Также Армен Мнацаканян поднял тему недобросовестных подрядчиков. «Выводы сделаны? Кого-то наказали?» - спросил депутат. По словам руководителя регионального образования, с рядом недобросовестных подрядчиков контракты были расторгнуты, но в соответствующий реестр эти компании не включили.

В поддержку работы правительственного комитета по образованию выступил вице-спикер Александр Братчиков. «Я понимаю, что есть проблемы, есть старый имущественный комплекс. Но сколько денег сейчас вкладывается в ремонт! Не всё сразу можно сделать, это очень сложно. Самое главное, что комитет понимает существующие проблемы и чётко на них фокусируется», - отметил депутат.

Спикер регионального парламента Александр Котов обобщил прозвучавшие замечания и озвучил резюмирующую оценку и предложения. «Действительно, было достаточно большое количество случаев, когда несвоевременно закончили ремонтные работы по муниципальным контрактам. Причины понятны – в меньшей степени они касаются заказчика, а зависят, в основном, от добросовестности подрядчиков», - констатировал председатель. Александр Котов отметил, что в этом году таких прецедентов нет, и это даёт уверенность, что к началу учебного года ремонтные работы во всех десяти школах будут завершены.

Спикер напомнил о ранее прозвучавшем примере с неучтённым при составлении сметы бассейном и посоветовал не гнаться за количеством. «К сожалению, у нас были примеры, когда при капитальном ремонте школы не учитывали ремонт кровли. Смысл и цели этой программы заключаются в том, чтобы каждая школа была отремонтирована «от и до». Не надо размазывать тонким слоем выделенные деньги, нужно выстраивать приоритеты и ремонтировать давно нуждающиеся в ремонте школы, включая все без исключения элементы, в том числе и бассейн, если он там существует», - порекомендовал Александр Котов.