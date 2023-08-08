14-летняя девочка на велосипеде попала под колёса автомобиля в Пскове

17:21, 08 августа 2023, ПАИ

Подросток на велосипеде попал под машину на улице Труда в Пскове. Об этом сообщается в телеграм-канале «ПАИ. Псковская сводка».

14-летняя девочка пересекала проезжую часть на регулируемом пешеходном переходе, когда автомобиль Hyundai наехал на неё.

Девочка получила травмы. Её госпитализировали в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, аварийно-спасательная служба и сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.