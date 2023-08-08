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Общество

188 терактов предотвратили в России с февраля 2022 года

188 терактов предотвратили в России с февраля 2022 года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Как отметили в комитете, в основном подготовкой терактов занимались молодые люди, находившиеся под воздействием радикальных идей.

НАК указывает, что цель профилактики терроризма заключается в том, чтобы не допустить вовлечение молодых людей в этот вид запрещённой деятельности. Для реализации этой задачи необходимо активно заняться формированием неприятия идеологии терроризма у молодёжи и развить устойчивость к её пропаганде.

Также в комитете заявили, что в рамках борьбы с терроризмом рассматривались вопросы противодействия идеологии радикалов в текущих условиях. Так, с 2019 года в интернете было удалено 334 тысячи террористических материалов и ещё 67 тысяч заблокировано.

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