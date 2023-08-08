Федеральный реестр в России соберёт сказки, обряды и ремёсла

20:19, 08 августа 2023, ПАИ

Федеральный реестр объектов нематериального этнокультурного достояния будет включать сказки, былины, танцы, обряды, ремёсла, традиции и обычаи. Об этом сообщает «Российская газета».

Постановление о порядке формирования такого реестра подписал председатель правительства Михаил Мишустин. В реестре будет содержаться информация не только о происхождении этнокультурного объекта и местности его бытования, но даже о носителях и хранителях.

Перечень будет размещён на общедоступном интернет-ресурсе, подотчётном Минкультуры России. Включение объектов в реестр будет происходить на основании заключения экспертного совета при Минкультуры России. В него войдут представители федеральных органов исполнительной власти и экспертного сообщества.

Сбор предложений субъектов Российской Федерации о включении объектов в реестр будет объявлен Минкультуры России до конца 2023 года.

Эта инициатива реализована в соответствии с законом о нематериальном этнокультурном достоянии России, подписанном в октябре 2022 года президентом России Владимиром Путиным. Среди прочего закон устанавливает категории объектов нематериального этнокультурного достояния – федерального, регионального и местного значения.